Полиция задержала захватчика отделения банка в Москве

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала захватчика отделения "Альфа-банка" в Москве. Данную информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Спецназ провел штурм здания на Земляном Валу и задержал мужчину, который угрожал взорвать отделение банка. При штурме никто не пострадал.

Перед штурмом нападавший забаррикадировался внутри здания и угрожал взорвать его.

Как сообщали в МВД, неизвестный мужчина вошел в банк с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что здание заминировано.-0-

Захватчик отделения банка в Москве угрожает взорвать здание "В службу "02" поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.