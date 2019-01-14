Полиция задержала захватившего заложниц в Нью-Джерси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская полиция задержала вооруженного мужчину, захватившего 14 января в заложницы двух женщин на предприятии компании UPS в городе Логан в штате Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания ABC. Освобождены две женщины-заложницы.Никто не пострадал. Состояние женщин удовлетворительное. Одна из заложниц - подруга захватившего их вооруженного мужчины.

По данным полиции, злоумышленник был ранен выстрелом. До этого он отказался сдаться и вступил с полицейскими в перепалку.

По словам одной из сотрудниц предприятия, инцидент произошел из-за конфликта между сотрудниками предприятия и посетителем. Мужчина сделал несколько выстрелов в воздух. Большая часть работников предприятия была эвакуирована из здания. Предприятие было окружено вооруженными полицейскими. Все школы в Логане на время полицейской операции были взяты под охрану.-0-