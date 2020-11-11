Полиция задерживает протестующих в центре Еревана

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция массово задерживает протестующих, в том числе оппозиционных политиков, собравшихся на площади Свободы в центре Еревана. Об этом сообщает Арменпресс.

В частности, сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержали лидера крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна. Сообщается также о задержании представителей партии "Родина", "Республиканская партия Армении" и других. Отмечается, что задержания сопровождаются стычками между полицией и протестующими. О пострадавших пока не сообщается.

Участники митинга, организованного 17 партиями, протестуют против подписанного соглашения по Нагорному Карабаху и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Полиция Армении требует остановить митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение подобных собраний запрещено. "Уважаемые граждане, во время объявленного в Армении военного положения запрещено проводить митинги, забастовки и участвовать в них. Полиция требует прекратить митинг и действия, направленные на участие в нем. К лицам, не выполняющим указанное требование, будут применены определенные законодательством меры принуждения", - говорилось в обращении представителей правоохранительных органов к участникам акции.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Решение о принятии соглашения по Нагорному Карабаху привело к массовым акциям протеста в Ереване. 10 ноября протестующие собрались у здания парламента Армении, требуя отставки премьер-министра, а также отмены соглашения.-0-