Полиция жестко разогнала лагерь мигрантов в Париже

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижская полиция демонтировала вечером 23 ноября около 500 палаток, установленных мигрантами на площади Республики в знак протеста против ликвидации их лагеря в пригороде столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру полиции.

"На площади Республики был нелегально разбит лагерь. Полиция освободила это незаконно занятое общественное пространство, - отмечается в сообщении. - Создание таких лагерей, организованных при поддержке ассоциаций, неприемлемо".

При этом в ночь на 24 ноября французские телеканалы показали широко разошедшиеся по соцсетям видеозаписи, на которых полицейские в грубой форме разгоняют мигрантов, ломая палатки и применяя дубинки. Автор одного из роликов запечатлел момент, когда сотрудник полиции сделал подсечку вышедшему из оцепления участнику демонстрации, из-за чего тот упал на землю.

Утром 24 ноября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился провести проверку после публикации в интернете очевидцами кадров разгона лагеря мигрантов. "Некоторые кадры разгона лагеря нелегальных мигрантов на площади Республики шокируют. Я попросил префекта полиции подготовить подробный отчет о произошедшем к полудню 24 ноября", - написал министр в своемTwitter.

Согласно данным неправительственных организаций, на площади Республики находилось в минувший вечер более 450 мигрантов.

Участники демонстрации на площади хотели обратить внимание на свое бедственное положение после ликвидации их палаточного лагеря в пригороде Сен-Дени к северу от французской столицы, где, по оценкам МВД, проживали около 4 тыс. человек. Большинство беженцев были размещены во временных центрах, в то время как судьба около 1 тыс. человек так и осталась нерешенной. Организаторы в преддверии акции на площади Республики сделали заявление, в котором призвали власти предоставить места для немедленного размещения этих мигрантов и создать систему постоянного приема беженцев.-0-