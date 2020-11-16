Полиция жестко разогнала протестующих на западе Грузии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские 15 ноября жестко разогнали протестующих против строительства ГЭС в Цхалтубском муниципалитете (регион Имеретия, Грузия). Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Жители Цхалтубского муниципалитета и представители неправительственных организаций Грузии уже более трех недель выступают против строительства Намохванской ГЭС в ущелье реки Риони. Разгон протестующих 15 ноября произошел после того, как демонстранты перекрыли дорогу, ведущую к зоне строительства. Несколько десятков человек связали руки цепями, требуя встречи с представителями центральных властей.

"Мы проводим акцию уже 21-й день. В Намохвани мы и днем, и ночью - в палатках на обочине дороги. Все это время мы просили, чтобы приехал представитель властей. Они прислали полицию, которая нас разогнала", - рассказал журналистам один из организаторов акции Варлам Голетиани. По его словам, сотрудники полиции действовали очень грубо. Они пытались отвести демонстрантов с дороги, толкая их на обочину. Поскольку протестующие были связаны, многие падали на землю. Нескольким демонстрантам стало плохо.

Голетиани сообщил, что они будут продолжать протест, несмотря на разгон. В палатках в Намохвани остаются до 20 человек.

Участники акции утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Местные жители также опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и голод.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС - "Намахвани" и "Твиши" с общей установленной мощностью 433 МВт. Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахванская ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии.-0-