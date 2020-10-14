Полиция жестко разогнала протестующих в Висконсине

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Вауватосы (штат Висконсин, США) жестко разогнала участников несанкционированной протестной акции. Об этом сообщает американская газета Milwaukee Journal Sentinel.

Протестующие в очередной раз вышли на улицы Вауватосы. Они выражают несогласие с тем, что полицейскому Джозефу Менсу не будут предъявлены обвинения после того, как 17-летний афроамериканец Элвин Коул в феврале погиб от выстрела перед одним из торговых центров города. Участники акции вечером 13 октября призывали местные власти к увольнению Менса. Полицейские объявили по громкой связи, что собрание является незаконным, и попросили его участников разойтись. Поскольку призывы стражей порядка не возымели действия, полицейские выпустили в сторону группы протестующих газ.

Местные источники также сообщают о жестком задержании велосипедиста на акции протеста. Уточняется, что молодой человек, державший в руках неизвестный предмет, приблизился к группе офицеров полиции. После этого несколько стражей порядка направились к велосипедисту, схватили его и уложили на землю. Свидетели сообщают, что между этим мужчиной и офицерами произошла потасовка, когда полицейские пытались надеть на него наручники.

Вскоре после этого инцидента протестующая группа покинула Вауватосу, вернувшись в Милуоки. Общее количество протестующих и число задержанных не сообщается.

Во время предыдущих протестов, которые продолжаются с июня, сотрудники полиции и Национальной гвардии как минимум трижды применили слезоточивый газ и арестовали несколько человек за нарушение комендантского часа, включая мать и сестер Элвина Коула. Сообщается, что во время протестных акций несколько предприятий Вауватосы подверглись актам вандализма.-0-