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23 июля 2021, 10:56

Политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед выборами - Лавров

Сергей Лавров. Фото из архива ТАСС
Сергей Лавров. Фото из архива ТАСС

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад стремится создать вокруг России "пояс нестабильности", осваивая территории вокруг нее экономическим и военным путем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", сообщает ТАСС.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор - либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом - и военным, и экономическим - территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", - сказал он.

При этом глава МИД отметил, что политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед сентябрьскими выборами в Государственную думу. "Условия внешние сложные, причем они не просто являются внешними условиями, эта внешняя ситуация напрямую заточена многими западными странами на то, чтобы влиять на обстановку в РФ, в том числе в связи с предстоящими выборами. И западные политтехнологи по большому счету никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность в России, прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения", - сказал Сергей Лавров.

Запад будет пытаться оказать влияние на выборы в РФ через наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы, считает глава МИД РФ.-0-

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