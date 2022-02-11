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11 февраля 2022, 12:00

Полянский: Россия рассчитывает на Китай в восстановлении баланса сил

Дмитрий Полянский. Фото AP Photo
Дмитрий Полянский. Фото AP Photo

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия рассчитывает на поддержку Китая в установлении баланса сил с европейскими государствами и США, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы, разумеется, рассчитываем на поддержку Китая, поскольку это наш ближайший сосед, стратегический партнер, - сказал Дмитрий Полянский. - У нас всепогодные отношения, которые позволяют вести диалог по самым сложным международным и иным вопросам и находить точки соприкосновения".

По словам Дмитрия Полянского, Китай полностью разделяет озабоченность Москвы в сфере гарантий безопасности и поддерживает позицию России по вопросам европейской безопасности. "Как свидетельствуют итоги переговоров глав России и КНР на полях церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, наши китайские партнеры в полной мере понимают и разделяют нашу озабоченность и поддерживают нашу позицию по вопросам европейской безопасности", - сказал Дмитрий Полянский.

Он также отметил, что Россия решительно осуждает переброску военных США и их союзников в Восточную Европу (ранее 3 тыс. военных США отправились в Германию, Польшу и Румынию на усиление восточного фланга НАТО). "Мы считаем, что это шаги в неверном направлении, которые вместо разрядки ситуации приводят к нагнетанию обстановки, могут спровоцировать кризисные ситуации, которых мы все хотели бы избежать", - подчеркнул он.

Россия также обеспокоена нахождением за пределами США 175 тыс. американских солдат и приближением военной инфраструктуры НАТО к российским границам, заявил дипломат.

Дмитрий Полянский также ответил на вопрос о возможности военно-технического ответа Западу. "Мы дипломаты и должны действовать так, чтобы, образно говоря, пушки молчали, поэтому будем использовать любую возможность для достижения договоренностей, но без того, чтобы поступаться нашими принципиальными позициями и заходить за красные линии", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что на случай отсутствия прогресса в диалоге по гарантиям безопасности с Западом и если понадобится принятие военно-технических мер, в России есть квалифицированные специалисты в этой области.

"Мы исходим из того, что договориться с США и НАТО нам удастся, поскольку стремление сохранить мировую стабильность и упрочить безопасность в Европе они должны разделять, хотя бы исходя из чувства самосохранения", - сказал Дмитрий Полянский.

В то же время дипломат отметил, что переговоры с Западом по гарантиям безопасности на основе проектов договоров РФ и США, РФ и НАТО не могут идти бесконечно.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.-0-

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