Полномочия председателя Евросовета переданы Шарлю Мишелю

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дональд Туск, покидающий пост главы Евросовета, передал свои полномочия бывшему премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю, сообщает Euronews.

С 1 декабря именно экс-премьер-министр Бельгии будет председательствовать на заседаниях глав государств и правительств стран Европейского союза. 43-летний чиновник выступает за независимую "зеленую" Европу и опасается новой холодной войны, противостояния между США и Китаем.

В свою очередь Дональд Туск полностью отходить от дел союза не собирается. 20 ноября он был официально избран председателем главной политической силы ЕС - Европейской народной партии.

Европейский совет - высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств - членов ЕС. Он определяет основные стратегические направления развития ЕС.-0-