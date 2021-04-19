Полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 3,8 млн россиян

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 16 млн комплектов доз "Спутника V" выпущено в гражданский оборот в России, полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами препарата прошли 3,8 млн человек. Об этом заявил заместитель директора Центра им.Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата, сообщает ТАСС.

Денис Логунов отметил, что эффективность вакцины в гражданском обороте составила 97,6%, что даже выше, чем было выявлено в клиническом исследовании. Кроме того, "Спутник V" сейчас зарегистрирован уже в 60 странах.

Случаи ревакцинации от коронавируса "Спутником V" уже были зарегистрированы в рамках гражданского оборота, рассказал Денис Логунов. "Если мы ревакцинируем людей через четыре-шесть месяцев, а такие случаи на сотрудниках уже были, и в гражданском обороте, то мы имеем очень хорошие отклики", - сказал он.

Денис Логунов отметил, что при повторной вакцинации через четыре-шесть месяцев титры антител от коронавируса у людей выше, происходит классическое бустирование иммунитета. "При повторном введении через четыре-шесть месяцев вообще нет никаких проблем с аденовирусными векторами", - добавил он.

Власти ранее планировали привить 60% взрослых россиян, которые не перенесли коронавирусную инфекцию, летом - к июлю или августу. Для этого темпы вакцинации должны заметно вырасти, и во многих регионах так и происходит - там число получивших хотя бы одну дозу препарата за месяц практически удвоилось.-0-