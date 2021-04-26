Полный локдаун вводится в Турции с 29 апреля до 17 мая

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Турции вводят с 29 апреля до 17 мая полный локдаун из-за коронавируса. Об этом заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания Кабинета министров. Трансляцию вел телеканал NTV, сообщает ТАСС.

"С 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, цель этих мер - снизить темпы заболеваемости коронавирусом до 5 тыс. случаев в сутки.

Будут также отменены занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на дистанционную работу, будут отложены экзамены. Условия комендантского часа в вечернее и ночное время сохранятся. Отели прекратят оформлять брони и введут жесткий карантин.

Впервые COVID-19 был выявлен в Турции 10 марта 2020 года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 4,4 млн, умерли более 36 тыс. человек, выздоровели свыше 3,8 млн пациентов.-0-