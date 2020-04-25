Половина населения США проживает в штатах, где готовятся отменить санитарные ограничения

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина населения США проживает в штатах, власти которых планируют отменить санитарные ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме, информирует ТАСС.
"Мы продолжаем наблюдать свидетельства того, что наша решительная стратегия работает. За последние семь дней в 18 штатах отмечается спад в числе положительных тестов на коронавирус. Половина всех американцев проживает в штатах, которые сейчас предприняли шаги для открытия своей экономики", - сказал Дональд Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 890 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 50 тыс. человек.-0-