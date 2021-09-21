Половина взрослого населения Бразилии полностью привита от COVID-19

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина взрослого населения Бразилии, которое насчитывает 158 млн человек, завершила курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав южноамериканской республики.

Согласно официальной статистике, число сделавших две прививки или получивших инъекцию однокомпонентной вакцины превысило отметку 80,5 млн. Частично вакцинированы от COVID-19 около 142 млн бразильцев, или почти 90% взрослого населения страны.

Вакцинация в Бразилии началась 18 января. К настоящему моменту Минздрав распределил более 267,6 млн доз разрешенных в стране препаратов британско-шведской компании AstraZeneca, американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, и китайской Sinovac Biotech.

Отдельные штаты с конца августа приступили к вакцинации подростков, в то время как федеральный Минздрав призывал строго следовать графику национальной программы иммунизации и считает правильным прививать только тех несовершеннолетних в возрасте 12 лет и старше, у которых имеются хронические заболевания.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 21,2 млн человек). По числу летальных исходов (почти 591 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.-0-