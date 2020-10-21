Польша будет развивать ядерную энергетику

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша является одной из немногих европейских стран, у которой пока нет ни одного ядерного реактора. Однако стратегия республики в области энергетики в ближайшем будущем подразумевает развитие гражданского ядерного сектора, сообщает Euronews.

"Нам постоянно нужны новые источники энергии. Нам нужны новые электростанции, которые обеспечат энергией экономику Польши", - заявил замминистра государственного имущества Польши Збигнев Грыглас. Ранее о необходимости изменения энергетического сектора Польши высказывался президент страны Анджей Дуда. "Это борьба за климат и чистый воздух. Мы должны изменить наш энергетический сектор. Нам нужно больше делать ставку на газ. Вероятно, мы также начнем строительство атомных электростанций", - отметил он.

При этом, подчеркивают польские эксперты, страна не собирается полностью отказываться от угля. Правительство рассчитывает, что на АЭС будет приходиться 20% польского энергетического сектора. "Через 20 лет мы хотим производить 6-9 ГВт ядерной энергии. Это означает, что мы построим шесть реакторов в нескольких районах Польши", - заявил уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

19 октября США и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития ядерной энергетической программы республики, сообщает ТАСС. В рамках договоренностей в Польше будут построены шесть крупных ядерных реакторов. Министр энергетики США Дэн Бруйетт подчеркнул, что, согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.

При этом пока неизвестно, где именно будет находиться первый ядерный реактор. "Сейчас речь идет о строительстве первой атомной электростанции, которая будет расположена на Балтийском море, - рассказал эксперт департамента ядерной энергетики польской Горно-металлургической академии имени Станислава Сташица Павел Гайда. - В настоящее время рассматриваются два района к западу от Гданьска".

Ранее правительство Польши заявляло, что на строительство новых энергетических объектов уйдет предположительно 25-30 млрд евро.-0-