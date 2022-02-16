16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша может приостановить внесение взносов в бюджет ЕС, если Брюссель заблокирует для страны выплату средств из европейских фондов. Об этом заявил заместитель министра юстиции страны Себастиан Калета, сообщает ТАСС.

"Если Польше будут заблокированы фонды, Польша сможет приостановить свои взносы", - сказал Себастиан Калета. Таким образом он прокомментировал решение Европейского суда юстиции в Люксембурге, отклонившего иски Венгрии и Польши против механизма выделения средств из бюджета Евросоюза, одним из условий которого является соблюдение верховенства права странами - членами сообщества.

В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против. Из фонда восстановления Евросоюза Польша может получить около 58 млрд евро. План распределения ресурсов Варшава уже представила, но он должен быть одобрен Еврокомиссией. Этого пока не произошло.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это решение было вызвано проведением польскими властями реформы судебной системы. Новые нормы вызвали в стране волну протестов, а также недовольство во многих европейских столицах и расследования Еврокомиссии. Разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет.

В марте прошлого года Польша подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. По мнению польской стороны, такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза, а выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона.

Сомнения Польши разделила Венгрия, которая одновременно с Польшей подала свою жалобу.-0-