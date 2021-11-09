Польша может приостановить выплату членских взносов Евросоюзу

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 9 ноября 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:19 "Идеалы авангарда" из коллекции художника Андрея Плесанова представят в НЦСИ 12 ноября Афиша
12:16 Василевич: изменения в Конституцию направлены на демократизацию, укрепление прав и свобод граждан Общество
12:14 Президент Никарагуа заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны В мире
12:13 "Ночью не спали от холода, заканчиваются вода и еда": второй день в лагере беженцев на границе Регионы
12:10 "Белэнерго": Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину Экономика
12:00 Русакович: для реализации союзных программ Беларуси и России необходимо принять около 400 документов Общество
11:59 Пешеход погибла под колесами автомобиля в Мозыре Происшествия
11:57 МАРТ установил новые тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги, оказываемые юрлицам Экономика
11:57 ФОТОФАКТ: Литературно-краеведческий музей Достоевского в агрогородке Достоево Культура
11:56 Два сотрудника ОПИ причинили ущерб государству на Br196 тыс. Происшествия
11:51 Семашко: товарооборот Беларуси и России по итогам 2021 года достигнет рекордных показателей Политика
11:48 Семашко: конечная цель союзных программ - равные условия, ликвидация барьеров, создание общих рынков Политика
11:47 В России за сутки зафиксировали 1211 смертей из-за COVID-19, это новый максимум В мире
11:46 Урожай зерна в Беларуси в этом году составит более 9 млн т Экономика
11:45 Международные финорганизации признают проводимую в Беларуси работу по энергосбережению эффективной Экономика
11:44 Семашко: Беларусь и Россия согласовывают взаимное признание сертификатов о вакцинации Общество
11:44 До +8°С ожидается в Беларуси 10 ноября Общество
11:42 В Минске по факту убийства женщины в квартире на Рокоссовского возбуждено уголовное дело Происшествия
11:32 Депутаты приняли в первом чтении законопроект о деятельности индустриального парка "Великий камень" Экономика
11:32 Польша может приостановить выплату членских взносов Евросоюзу В мире
11:30 Вечер классической и славянской музыки пройдет в Белгосфилармонии 12 ноября Афиша
11:30 Беларусь предостерегла польскую сторону от использования провокаций на границе Общество
11:24 Правительству передадут полномочия на определение размера вреда, причиненного окружающей среде Общество
11:21 Польский водитель спрятал в тайниках автобуса 450 кг сыра Происшествия
11:18 Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП в Минске Происшествия
11:17 В Минске почтили память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции Регионы
11:15 Парламентарии поддержали изменения в закон о нотариате Общество
11:14 ФОТОФАКТ: Гора Байман в Китае - прекрасное место для альпинистов и любителей пеших горных прогулок Калейдоскоп
11:12 Несколько сельчан поверили объявлению о помощи с онлайн-кредитами и лишились денег Происшествия
11:11 Субботин: Беларусь обеспечивает себя продовольствием и активно наращивает экспорт Экономика
Все новости
Все новости
В мире
09 ноября 2021, 11:32

Польша может приостановить выплату членских взносов Евросоюзу

Фото gov.pl
Фото gov.pl

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша может перестать платить членские взносы Евросоюзу, если Брюссель откажется предоставить Варшаве финансовую помощь на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявил заместитель министра юстиции республики Себастиан Калета в интервью агентству Bloomberg, сообщает ТАСС.

"Если ситуация обострится и Польша не получит средства, то мы будем искать способ, как возместить эту потерю. Уже сейчас тема возможной приостановки выплаты членского взноса является частью общественного обсуждения. Такие дискуссии в настоящее время идут непрерывно", - отметил Себастиан Калета.

Как уточняет Bloomberg, Варшава может не получить от Брюсселя финансовую помощь в размере 36 млн евро.

Говоря о споре между Варшавой и Брюсселем по поводу системы контроля над судьями в Польше и приоритета национального права над общеевропейским, Себастиан Калета подчеркнул: "В любой стране судьи являются судьями, а не политиками. Я не вижу ни одной причины менять эту систему из-за шантажа со стороны Еврокомиссии".

По его словам, этот орган исполнительной власти ЕС в данной ситуации использует двойные стандарты. "До настоящего времени премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добросовестно вел переговоры с Еврокомиссией, в то время как сейчас все наводит на мысль, что Еврокомиссия действует недобросовестно", - подытожил Себастиан Калета.

В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

При этом польский премьер в конце октября заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС. В своей статье, опубликованной в немецкой газете Welt, он отметил, что Польша "является и будет являться членом Европейского союза". В то же время он подчеркнул, что уважение к законам ЕС не означает, что они имеют приоритет над национальным законодательством. В этой связи глава польского правительства призвал сохранить конституционный плюрализм, позволяющий поддерживать баланс между различными национальными и европейскими правовыми системами. По мнению Матеуша Моравецкого, институты Евросоюза в настоящее время испытывают нехватку демократии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕС Польша
Новости рубрики В мире
Фото Barricada Президент Никарагуа заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны
Фото ТАСС В России за сутки зафиксировали 1211 смертей из-за COVID-19, это новый максимум
Фото WFP ООН: 45 млн человек в 43 странах страдают от голода
Фото Delfi В Литве в лагере для мигрантов произошли беспорядки, охрана применила слезоточивый газ
Фото delfi.lt Сейм Литвы объявил о введении режима ЧП на границе
Фото МЧС РФ Спасатели эвакуировали всех моряков с потерпевшего бедствие контейнеровоза в Приморье
Главное
Фото из архива От поставок нефти до санкций и налогового маневра. Лукашенко доложили о работе нефтехимического комплекса
Андрейченко: приоритетом на ближайшую перспективу остается подготовка к конституционному референдуму
Кубраков: нарушений мигрантами белорусского законодательства не зафиксировано
Урожай зерна в Беларуси в этом году составит более 9 млн т
Топ-новости
Беларусь предостерегла польскую сторону от использования провокаций на границе
Полномочия главы государства по изменению границ СЭЗ передадут правительству
Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам рынка ценных бумаг
Субботин: Беларусь обеспечивает себя продовольствием и активно наращивает экспорт
До +8°С ожидается в Беларуси 10 ноября
Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год
Минздрав установил перечень стратегически важных лекарственных препаратов
Минобороны: обвинения Польши в нарушениях границы белорусскими военнослужащими необоснованны и бездоказательны
KIVI представила приложение KIVI MEDIA с контентом "из коробки" в новой линейке телевизоров 2021 года
Беларусь и КНР договорились координировать усилия на международной арене
Андрейченко: отношения Беларуси и Вьетнама развиваются поступательно
Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation в Беларуси: спорт – это инструмент здоровья и социализации детей
ГПК: число ожидающих въезда в ЕС фур за сутки сократилось на 41%
Компании Беларуси и стран Ближнего Востока и Африки подписали документы о сотрудничестве на выставках в Дубае
Эпидемиолог рассказала, чем опасна выжидательная позиция в отношении вакцин против COVID-19
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.