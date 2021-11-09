Польша может приостановить выплату членских взносов Евросоюзу

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша может перестать платить членские взносы Евросоюзу, если Брюссель откажется предоставить Варшаве финансовую помощь на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявил заместитель министра юстиции республики Себастиан Калета в интервью агентству Bloomberg, сообщает ТАСС.

"Если ситуация обострится и Польша не получит средства, то мы будем искать способ, как возместить эту потерю. Уже сейчас тема возможной приостановки выплаты членского взноса является частью общественного обсуждения. Такие дискуссии в настоящее время идут непрерывно", - отметил Себастиан Калета.

Как уточняет Bloomberg, Варшава может не получить от Брюсселя финансовую помощь в размере 36 млн евро.

Говоря о споре между Варшавой и Брюсселем по поводу системы контроля над судьями в Польше и приоритета национального права над общеевропейским, Себастиан Калета подчеркнул: "В любой стране судьи являются судьями, а не политиками. Я не вижу ни одной причины менять эту систему из-за шантажа со стороны Еврокомиссии".

По его словам, этот орган исполнительной власти ЕС в данной ситуации использует двойные стандарты. "До настоящего времени премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добросовестно вел переговоры с Еврокомиссией, в то время как сейчас все наводит на мысль, что Еврокомиссия действует недобросовестно", - подытожил Себастиан Калета.

В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

При этом польский премьер в конце октября заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС. В своей статье, опубликованной в немецкой газете Welt, он отметил, что Польша "является и будет являться членом Европейского союза". В то же время он подчеркнул, что уважение к законам ЕС не означает, что они имеют приоритет над национальным законодательством. В этой связи глава польского правительства призвал сохранить конституционный плюрализм, позволяющий поддерживать баланс между различными национальными и европейскими правовыми системами. По мнению Матеуша Моравецкого, институты Евросоюза в настоящее время испытывают нехватку демократии.-0-