Польша начнет размораживать экономику с 19 апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша с 19 апреля начнет постепенно отменять ограничительные меры, введенные для сдерживания распространения COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

"С 19 апреля мы постепенно начнем размораживать экономику", - сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски польской частной радиостанции RMF FM.

Скорее всего, в первую очередь будут сняты ограничения в отношении магазинов, отметил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер. По его словам, правительство примет решение о дальнейшем снятии ограничений 15 или 16 апреля.

На минувшей неделе власти Польши продлили закрытие школ до 26 апреля, а предприятий - до 19 апреля. Были продлены и ограничения, касающиеся работы воздушного и железнодорожного транспорта. Границы Польши будут закрыты до 3 мая. Предполагается, что президентские выборы в Польше 10 мая будут проводиться исключительно по почте, чтобы сократить связанные с коронавирусом риски.

По состоянию на 13 апреля в Польше подтверждено около 7 тыс. случаев заражения COVID-19 и 245 летальных исходов.-0-