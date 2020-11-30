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30 ноября 2020, 12:03

Польша: от запрета абортов - к политическому кризису

Фото AP
Фото AP

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше уже больше месяца продолжаются протесты против ужесточения запрета на аборты, что привело к политическому кризису в стране, сообщает Euronews.

22 октября Конституционный суд Польши признал незаконным прерывание беременности при наличии тяжелых и неизлечимых дефектов у плода. Это было основанием почти для 98% абортов в стране, в которой действует одно из самых жестких законодательств в этом вопросе.

Углубление раскола

Решение Конституционного суда Польши об абортах приветствовали религиозные движения и организации консервативного толка. Архиепископ Краковский Марек Едрашевский "высоко оценил решимость" судей в деле защиты жизни человека от момента зачатия до естественной смерти. Председатель Конференции католических епископов Польши Станислав Гадецкий назвал решение суда еще одним подтверждением того, что "рассуждения о жизнях, которые не стоит проживать, противоречат принципам демократического государства и верховенства закона".

Вопрос об абортах рассматривался после того, как утихли протесты против переизбрания президента Польши Анджея Дуды, который и сам выступал за ужесточение законодательства об абортах. Консервативные и религиозные организации называют ядром его электората, а вопрос о традиционных ценностях стал едва ли не главным полем битвы на выборах. По официальным данным, Анджей Дуда победил с очень небольшим перевесом - во втором туре он опередил своего оппонента Рафала Тшасковского всего на 2%.

Общенациональный протест

Лозунги за отставку Анджея Дуды и правительства звучат особенно часто на уличных акциях против запрета абортов. Это связано еще и с тем, что решение Конституционного суда было принято по запросу депутатов правящей партии "Право и справедливость". Глава европейского отделения международной организации "Центр репродуктивных прав" Лея Хоктор называет это "политическими играми с жизнями женщин". Она уверена, что ограничения приведут к росту числа подпольных абортов и будут вынуждать больше женщин ездить за помощью за границу.

Лея Хоктор обращает внимание, что большинство поляков не поддерживают запрет абортов в таком виде. Согласно последним данным соцопросов, от 66% до 79% жителей страны выступают против решения Конституционного суда.

В организациях, которые координируют выступления против запрета абортов, говорят о готовности к длительной протестной кампании. Они надеются на поддержку профсоюзов и ведут переговоры о проведении всеобщей забастовки.

Дуда предлагает компромисс

Решение Конституционного суда пока не вступило в силу - для этого оно должно быть опубликовано в "Официальном вестнике". Публикация была отложена на фоне протестов. Тем не менее, как сообщают неправительственные организации, медицинские учреждения уже начали отказываться от проведения абортов.

Главный редактор журнала Res Publica Nowa Марчин Заборовский полагает, что власти играют с общественным мнением. По его словам, шумиха вокруг решения Конституционного суда и протесты помогают правительству отвлечь внимание от ситуации с коронавирусной пандемией. Заборовский напоминает, что это уже не первая попытка ужесточить законы об абортах. В 2016 после "черного протеста" с участием десятков тысяч женщин партия "Право и справедливость" отказалась от такого законопроекта. "Не удивлюсь, если они прибегнут к этой же хитрости и теперь", - рассуждает Марчин Заборовский.

После месяца протестов президент Анджей Дуда призвал оппонентов к политическому консенсусу. Речь идет, впрочем, не об отказе от решения Конституционного суда. Дуда предлагает принять законопроект, который допускает прерывание беременности в тех случаях, если из-за дефектов развития ребенок может родиться мертвым или же умереть вскоре после рождения. Партия "Право и справедливость" обещает принять меры дополнительной поддержки матерей и детей, чтобы смягчить последствия запрета абортов.-0-

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