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13 июня 2020, 00:20

Польша открывает границы со странами ЕС

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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Польши приняли решение открыть внутренние границы в Шенгенской зоне с 13 июня. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Внешние границы пока останутся закрытыми, передает ТАСС.

Теперь гражданам страны и других государств Евросоюза, а также иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в ЕС, после въезда в республику не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.

"Мы все ждали этого момента. Ограничения, связанные с закрытием границ, были большим неудобством для многих поляков, пострадали многие отрасли нашей экономики", - написал на своей странице в "Фейсбуке" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Коронавирус не исчез, но мы минимизировали вероятность его распространения", - добавил он. Премьер-министр также призвал с умом пользоваться открывшейся возможностью для выезда и не подвергать опасности себя и других людей.

Границы со странами ЕС в Польше были закрыты 15 марта из-за пандемии коронавируса. Дата снятия ограничений на въезд граждан других стран, не входящих в ЕС, пока не называется.-0-

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