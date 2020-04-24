Польша отправила в Беларусь конвой с гуманитарной помощью

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 апреля из Варшавы в Беларусь вышла колонна машин Государственной противопожарной службы с гуманитарным грузом, сообщает сайт посольства Республики Беларусь в Республике Польша.

В официальнаой церемонии передачи безвозмездного груза в Варшаве 23 апреля принял участие посол Республики Беларусь в Польше Владимир Чушев. Также на мероприятии со стороны Польши присутствовали глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, государственный секретарь в министерстве государственных активов Мацей Малецкий, заместитель госсекретаря в Министерстве иностранных дел Марцин Пшидач и главный командующий Государственной противопожарной службой Анджей Барт.-0-