Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша планирует построить искусственный остров площадью около 181 га в Калининградском заливе. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал со ссылкой на Польский культурный центр в Калининграде.
По информации центра, остров создадут в территориальных водах Польши. Грунт доставят со строительства канала для судов через Балтийскую косу.
Польская сторона намерена выходить через канал в Балтийское море, не заходя в российские территориальные воды, а также проводить через него суда других государств. Сейчас зайти в Калининградский залив, в польский порт Эльблонг, могут только суда под флагом Польши.
Стоимость строительства - примерно 1,5 млрд рублей.-0-
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