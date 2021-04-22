Польша преодолела пик третьей волны COVID-19

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша преодолела пик третьей волны эпидемии коронавируса, однако ситуация в больницах остается критической. Об этом заявил глава ассоциации семейных врачей Варшавы Михал Сутковский, сообщает "Польское радио".

"Пик эпидемии позади. Количество новых заражений постепенно уменьшается, чего не скажешь о количестве летальных исходов. Неудивительно, ведь эти показатели дают о себе знать спустя несколько недель после пика заражений. Таким образом высокая смертность будет сохраняться еще несколько недель", - сказал Михал Сутковский.

При этом глава ассоциации отметил необходимость строгого контроля новых заражений.

По данным Минздрава Польши, за минувшие сутки в стране зафиксировано 12 762 новых случая заражения коронавирусом, скончались 694 человека. С начала пандемии в Польше подтверждены более 2 млн 731 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая свыше 64 тыс. летальных исходов.-0-