Польша приобрела у США 300 подержанных бронемашин с усиленной противоминной защитой

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская армия приобрела у США 300 бывших в употреблении колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой. Такую информацию разметил на своей странице в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

Отмечается, что бронемашины будут использоваться на восточном фланге страны. "Мы подписали с США соглашение на поставку 300 подержанных машин класса MRAP. Автомобили вместе с пакетом материально-технического обеспечения поступят в польскую армию в первом квартале 2022 года и укрепят потенциал подразделений, размещенных в восточной части Польши", - написал Мариуш Блащак.-0-