Польша продлила режим ЧП на границе с Беларусью на 60 дней

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Польши утвердил решение правительства о введении режима ЧП на границе с Беларусью на 60 дней, сообщает радио RMF24.

Ранее правительство обратилось с прошением о продлении чрезвычайного положения к президенту Польши Анджею Дуде. Вечером 30 сентября польский Сейм окончательно утвердил решение о продлении режима ЧП из-за ситуации с мигрантами на 60 дней. За утверждение этого решения выступили 237 депутатов, против 179, воздержался 31.

Как сообщает "Польское радио", чрезвычайное положение на польской границе было введено 3 сентября в 183 населенных пунктах в Подляском и Люблинском воеводствах. Власти Польши убеждены, что введение режима ЧП в приграничной зоне - необходимый шаг во избежание миграционного кризиса.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. В УВКБ также подчеркнули, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище.-0-