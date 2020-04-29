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29 апреля 2020, 21:44

Польша продлила закрытие границ для иностранцев

Фото из архива
Фото из архива
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Около 1,6 млрд человек могут лишиться средств к существованию из-за пандемии
Поддержка очень ощутимая - главврач Брестской областной больницы о помощи предприятий и организаций

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша продлила закрытие границ для иностранцев, сообщает радио RMF24 со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации страны.

"Пограничный контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией был продлен еще на 10 дней - с 4 по 13 мая этого года", - отметили в пресс-службе.

Ограничения для иностранцев при въезде в Польшу сохраняются. Это связано с коронавирусом. Ранее ограничения продлевались до 3 мая.

Как и прежде, пограничным контролем будут заниматься пограничники при поддержке полицейских, пожарных и солдат.

Попасть в Польшу могут только граждане страны, иностранцы, которые являются супругами или детьми польских граждан, представители дипломатического корпуса и члены их семей и некоторые другие категории лиц.

В Польше зафиксировано 12640 случаев заражения коронавирусом, умерли 624 человека, выздоровели 3025.-0-

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