Польша рассчитывает на выработку решения о компенсациях за грязную нефть

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша рассчитывает, что на запланированных 3 июня в Москве переговорах о восстановлении поставок по трубопроводу "Дружба" будет выработано решение о компенсациях за поставки грязного сырья. Об этом заявил министр энергетики Кшиштоф Тхужевский, комментируя состоявшуюся в Варшаве встречу представителей нефтяной отрасли России, Польши и ФРГ, сообщает ТАСС.

Российская сторона на этой встрече предложила технические мероприятия, которые позволят восстановить поставки сырья по "Дружбе". Начать реализацию этих мер планируется уже сегодня. Поставки чистой нефти в Польшу в соответствии с этим планом могут начаться 9-10 июня.

"Вопрос компенсаций за получение загрязненного сырья остается открытым", - указал польский министр. Одновременно он обратил внимание, что повторное личное участие министра Александра Новака в запланированных в Москве 3 июня переговорах даст шанс выработать удовлетворительное для всех сторон решение, в том числе в области компенсаций.

По неофициальным данным, в польском участке "Дружбы" остается от 800 тыс. до 1 млн т некачественной нефти.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. Ежегодно компания-оператор польского участка нефтепровода PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км. Компания также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб.м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн т нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке и Гданьске, а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

В середине апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.-0-