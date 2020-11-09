Польша ратифицировала договор с США об усилении военного сотрудничества

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша ратифицировала межправительственное соглашение с США об усилении военного сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.

Церемония подписания документа прошла в Президентском дворце. Глава республики Анджей Дуда утвердил договоренности своей подписью.

Министры обороны двух стран 15 августа подписали соглашение, согласно которому в Польшу дополнительно будет переброшена минимум 1 тыс. американских военнослужащих.

Как сообщается, договор предусматривает не только увеличение американского военного контингента в Польше, но и закрепляет постоянный статус американского военного присутствия в стране. По словам Анджея Дуды, американское военное присутствие очень важно для Польши. "Со всей уверенностью оно укрепляет безопасность нашей части Европы, НАТО и представляет собой гарантию соблюдения пятой статьи Североатлантического договора (о коллективной обороне - прим. ТАСС)", - добавил он.

Как подчеркнул польский лидер, растущее американское военное присутствие в Польше потребовало подписания нового соглашения, аналоги которого есть в других странах. По его словам, новый договор "отвечает требованиям современности и будущего развития военного сотрудничества между Польшей и США". "Мы все верим в то, что это сотрудничество будет развиваться и в плане численности, и развития инфраструктуры, и создания тренировочной базы, а также и в области проведения учений", - указал Анджей Дуда.

Договор предусматривает, что штаб-квартира передового центра командования Пятого армейского корпуса США разместится в Познани. Отсюда будет вестись командование американскими силами, дислоцированными на восточном фланге Североатлантического альянса. На западе Польши планируется создать центр боевой подготовки, в городе Ласк разместить эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а в городе Люблинец - подразделение спецназа США. В Дравско-Поморске появится штаб Центра боевой подготовки для совместного использования польскими и американскими военнослужащими. Во Вроцлав-Страховице разместится штаб-квартира погрузочно-разгрузочной авиабазы ВВС США, в Повидзе - штаб боевой авиационной бригады, батальон тылового обеспечения боевых действий и объект спецназа. Бронетанковая бригада боевой группы будет дислоцирована в Жагани - Свентошуве.

Соглашение также закрепляет возможность дальнейшего увеличения численности американских войск в Польше и определяет правовые рамки присутствия американских военнослужащих на территории республики. Минобороны Польши подчеркнуло, что республика, как и другие страны, принимающие войска США, предоставит им бесплатное жилье, питание, топливо, а также другие вспомогательные элементы для хранения оборудования, вооружения и эксплуатации используемой инфраструктуры. Ориентировочная стоимость этих "услуг" составит около 500 млн злотых в год ($135 млн).

В настоящее время в Польше размещены около 5 тыс. военнослужащих США. Как уточнили в Минобороны, благодаря военной инфраструктуре, которая будет подготовлена Польшей, в случае возможной угрозы можно будет немедленно направить в страну дополнительные силы, обеспечив общее присутствие до 20 тыс. солдат США.

Ратификация президентом - последний этап утверждения договора перед его вступлением в силу. После подписания соглашения 15 августа текущего года министрами обороны двух стран парламенту Польши пришлось принять дополнительное законодательство, чтобы положения договора могли реализовываться в республике.-0-