Польша с 1 марта введет обязательную вакцинацию для медиков, учителей и сотрудников силовых структур

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Польши введет обязательную вакцинацию для медиков, учителей и сотрудников силовых структур с 1 марта следующего года. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает телеканал TVN24. Кроме того, в Польше с 15 декабря ужесточаются карантинные ограничения и условия въезда в страну. Все лица, прибывающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы. С 15 декабря в стране закрываются дискотеки, клубы и прочие танцевальные заведения. Также будет ужесточен лимит на количество людей, которые одновременно смогут посещать церкви, рестораны, гостиницы, культурные объекты, бассейны, фитнес-центры. В общественном транспорте будет разрешено занимать до 75% свободных мест. Предствитель Миздрава Польши также сообщил, что с 20 декабря по 9 января в школах будет введено дистанционное обучение. Ясли и детские сады по-прежнему останутся открытыми.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!