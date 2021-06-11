Польша с 13 июня снимет часть карантинных ограничений

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти решили снять ряд санитарно-эпидемиологических ограничений с 13 июня. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает Polskie Radio.

В Варшаве в ближайшие дни откроется национальный стадион и фанзона для болельщиков. С 13 июня в костелах будет разрешена наполняемость на 50%, также начнется продажа еды и напитков в кинотеатрах, театрах и других развлекательных заведениях.

"Большинство новых правил будет действовать с 26 июня. Мы смягчаем ограничения на время отпусков и будем их корректировать в зависимости от количества заболеваний", - сказал премьер-министр.

Кроме того, с 26 июня на ярмарках, конференциях, в тренажерных залах, казино, библиотеках будет действовать следующее правило: 1 человек на 10 кв.м. На спортивных объектах и концертах будет разрешена наполняемость на 50%, а в церквях, кинотеатрах, театрах, гостиницах и ресторанах - на 75%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Польше на 11 июня было зарегистрировано 2 877 007 случаев заражения COVID-19, умерли 74 515 человек.-0-