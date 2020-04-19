19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша с 20 апреля смягчает карантин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Польши gov.pl.

Так, с понедельника можно будет посещать леса и парки для отдыха, подростки старше 13 лет смогут передвигаться без присмотра взрослых. При этом детские площадки все еще будут оставаться закрытыми. В магазинах одновременно сможет находиться большее число покупателей.

При этом граждан просят в общественных местах по-прежнему поддерживать дистанцию ​​2 метра от других людей, прикрывать лицо в общественных местах, сохранять дистанционный режим работы и обучения, где это возможно.

Это первый этап снятия ограничений, связанных с COVID-19. Всего предусмотрено четыре этапа. Даты вступления в силу остальных этапов будут определяться с учетом динамики новых случаев заболевания коронавирусом.

Второй этап предусматривает открытие отелей, строительных магазинов, ряда учреждений культуры - библиотек, музеев и художественных галерей. На третьем возобновят работу парикмахерские и магазины в торговых центрах, будут возможны некоторые спортивные мероприятия. На четвертом этапе разрешат открытие массажных салонов и соляриев, тренажерных залов и фитнес-клубов, театров и кинотеатров.-0-