Польша с 20 марта введет локдаун из-за коронавируса

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Польши приняли решение ввести национальный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает новостной канал TVN24.

С 20 марта по 9 апреля по всей стране будет ограничена деятельность торговых центров, закроются бассейны, сауны, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения. Учащиеся 1-3-х классов начальной школы вернутся к дистанционному обучению.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что основная причина ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране - британская мутация. По его словам, процент британского варианта коронавируса в Польше составляет 52%. Он также отметил, что подтвержденные сегодня 25 052 случая заражения коронавирусом - седьмой по величине результат с начала эпидемии в Польше.

"В случае дальнейшего резкого ухудшения ситуации нам, возможно, придется принять дополнительные решения, которые еще больше усугубят ограничения", - добавил Адам Недзельский.-0-