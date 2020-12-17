Польша с 28 декабря вводит общенациональный карантин

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша с 28 декабря вводит на три недели общенациональный карантин для борьбы с COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Адама Недзельского.

"С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин", - заявил министр.

На это время вводится запрет на работу гостиниц, которые были открыты для гостей, путешествующих по служебной необходимости. Закроют для отдыхающих и горнолыжные склоны. Ограничат также работу магазинов, кроме продовольственных, хозяйственных и аптек.

Выйти из дома можно только по необходимости, например, в аптеку или на работу. "Нужно оставаться дома", - подчеркнул Адам Недзельский.

На Новый год хотят ограничить перемещение с 19.00 31 декабря до 6.00 следующего дня.

С 4 марта, когда в Польше был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 171 854 человека, умерли 24 345, выздоровели 903 349. На данный момент суточный прирост новых заражений коронавирусом в Польше значительно снизился, упав с 20-25 тыс. три недели назад до 10-13 тыс.-0-