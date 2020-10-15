Польша ужесточает введенные из-за коронавируса ограничения

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Польши приняли решение ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам заседания, посвященного пандемии кризисного штаба.

Как уточнил премьер, между отсутствием ограничений и полным локдауном есть компромиссные решения. "Мы хотим вводить ограничения, которые будут защищать нас от распространения коронавируса, но при этом экономика будет функционировать в значительной степени", - сказал он.

Матеуш Моравецкий призвал граждан по возможности оставаться дома и работать удаленно. "Мы хотим вернуться к рекомендации "Останься дома", - отметил он, подчеркнув, что Польша занимает 17-е место в Европе по числу заболевших на 100 тыс. жителей. "Но это не повод успокаиваться", - подчеркнул премьер, рассказав о новых ограничениях.

Среди вводимых мер - режим работы ресторанов в "желтой зоне" с 06.00 до 21.00. С 19 октября в свадьбах и других семейных мероприятиях могут участвовать до 25 человек без возможности устраивать танцы. Вузы и средняя школа переходят на смешанный режим работы. Приостановлена работа бассейнов и аквапарков.

В "красной зоне" средняя школа переходит на удаленное обучение. Вводится запрет свадеб, ограничения по числу участников массовых мероприятий и пассажиров общественного транспорта. В магазинах на одну кассу должно приходиться не более пяти покупателей.

В августе власти Польши решили придерживаться регионального принципа реагирования на распространение коронавируса с введением системы зон трех цветов. Так, "красная зона" - регионы, где зафиксировано большое число заражений и вводятся серьезные ограничения, "желтая зона" с менее жесткими мерами и "зеленая зона", где эпидемическая ситуация относительно стабильна. К "желтой зоне" с субботы по решению правительства относится вся территория республики. Во всех зонах введен повсеместный масочный режим.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Польше достигло 149 тыс., 3,3 тыс. заразившихся умерли, более 85 тыс. выздоровели. За последние две недели суточный прирост заболевших увеличился с 1 тыс. заболевших в день до рекордных 8 тыс., зафиксированных в четверг, 15 октября.-0-