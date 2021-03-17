Польша вводит локдаун из-за коронавируса

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вся территория Польши переходит в режим локдауна, Сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Недзельского.

"У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу", — цитирует агентство.

По его словам, если пренебречь ситуацией, суточный прирост через неделю может составить 30 тыс. заболевших.