Польша задыхается: уровень загрязнения воздуха в 13 раз превышает норму

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польшу накрыл плотный смог, уровень загрязнения воздуха в некоторых частях страны превысил норму в 13 раз, сообщает Metrowarszawa.

На протяжении нескольких дней в Польше стоит безветренная и морозная погода. Температура в некоторых регионах опустилась до 20 градусов ниже нуля. По этой причине дома стали отапливаться более интенсивно. Для обогрева используют уголь и другие виды твердого топлива, которые вызывают сильное загрязнение воздуха.

Как свидетельствуют предоставленные данные измерительных станций, показатели загрязненности воздуха в некоторых частях Польши были значительно выше нормы.

Например, в Варшаве норма концентрации твердых мелких частиц PM10 и PM2,5 на 18 января превышена в 5-6 раз. Еще хуже дела обстоят на окраинах и в окрестностях Варшавы, там уровень загрязнения воздуха превышает норму в 13 раз.

Медики советуют при таком высоком уровне загрязнения избегать проветривания квартир и долгого пребывания на улице. В первую очередь в зоне риска находятся пожилые люди и дети.-0-