Польше может потребоваться около года на вывод грязной нефти

3 сентября, Крыница-Здруй /БЕЛТА - ТАСС/. Польше может потребоваться около года на вывод загрязненной нефти из своей системы передачи и хранения нефти после попадания в нее по трубопроводу "Дружба" некачественного сырья. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления компании - оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN Рафал Миланд.

"Около полумиллиона тонн", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, и подчеркнул, что ранее загрязненной нефти было более 1 млн т. "Это нефть, которая не соответствует нормам", - пояснил Рафал Миланд.

Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться на вывод загрязненной нефти из системы, Рафал Миланд ответил, что это зависит от разных факторов, в частности, в системе есть нефть разного качества. "Это может занять около года", - сказал он.

"Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти будут предъявлять потребители", - пояснил Рафал Миланд.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-