Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила решение Конституционного суда Польши о неправомерности приоритета европейского права над национальным. Выступая на пленарной сессии Европарламента, она рассказала о возможных вариантах давления на Варшаву, сообщает ТАСС.

"В первую очередь мы можем оспорить в судебном порядке вердикт КС Польши. Еще один вариант - это финансовые инструменты. Третий вариант - процедура в рамках статьи 7. Это мощный инструмент, и мы должны вернуться к нему", - сказала глава ЕК.

"КС Польши, который сейчас сомневается в законности нашего договора, - это тот суд, который в соответствии со статьей 7 мы не считаем независимым или легитимным. Так что можно сказать, что круг замкнулся", - заключила Урсула фон дер Ляйен.

7-я статья Лиссабонского договора предусматривает введение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан. Наказание заключается в приостановке права голоса в Совете ЕС. Впервые 7-ю статью хотели применить в отношении Польши, когда в стране произошел конституционный кризис. Санкционная процедура в отношении Варшавы была запущена, но до наказания дело не дошло. Данная статья дает полномочия Совету ЕС приостановить ряд прав государства-нарушителя в европейских институтах власти.

Конституционный суд Польши 7 октября, рассмотрев запрос премьер-министра, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями Конституции. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.-0-