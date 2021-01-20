Польская авиакомпания LOT уволит около 300 сотрудников из-за последствий пандемии

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская авиакомпания LOT уволит около 300 сотрудников в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией. О подписании соответствующего соглашения авиакомпании с профсоюзами сообщает портал Bankier.pl.

"В первой половине 2021 года национальный перевозчик адаптирует занятость к постковидным реалиям. Это означает расставание не более чем с 300 сотрудниками, половина из которых уйдет в первые два квартала этого года. Около 150 человек, достигших пенсионного возраста, попрощаются с компанией в ближайшие два года", - сообщается в пресс-релизе компании.

"Расставание с некоторыми из наших сотрудников - одно из самых сложных решений, которые я принимаю как менеджер. Это необходимо для защиты большей части команды и обеспечения стабилизации LOT Polish Airlines", - сказал глава авиакомпании LOT Рафал Милчарский.

Всего в авиакомпании LOT работает около 8 тыс. человек.

"Относительно небольшое сокращение команды возможно благодаря экономии, которую LOT делает в других сферах, и прежде всего на расходах на лизинг самолетов", - приводится в сообщении.

За последние пять лет компания продемонстрировала динамичный рост. Количество перевезенных пассажиров выросло более чем в два раза: с 4,3 млн в 2015 году до 10,4 млн в 2019 году. Количество самолетов также увеличилось вдвое, с 39 до 80, а выручка в 2019 году составила почти 7,4 млрд злотых (около $2 млрд) против 3 млрд злотых (около $0,8 млрд) в 2015 году.-0-