Польская компания Orlen запросила у РФ компенсации за загрязненную нефть

11 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила претензии российским компаниям-поставщикам по поводу загрязненной нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"PKN Orlen направила запрос российской стороне, требуя компенсации за загрязненную нефть", - указал источник.

В октябре Orlen информировала, что получила от российских компаний часть компенсаций за нефть, которая не была ей поставлена по нефтепроводу "Дружба". Тогда же в компании указали, что намерены потребовать от российской стороны компенсации за поставки некачественной нефти.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля, нефть не поступала в республику по "Дружбе" 46 дней.-0-