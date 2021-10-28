Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская компания PGNiG просит российский "Газпром" снизить цены на газ для республики по Ямальскому контракту, сообщают "Известия" со ссылкой на сообщение компании, опубликованное сегодня.

"PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с "Газпромом", - отмечается в заявлении.

В польской компании указали, что 28 октября PGNiG направила письмо в "Газпром" и "Газпром экспорт", в котором вносятся изменения в заявку компании от ноября 2020 года. В письме речь идет об изменении цены на газ, поставляемом в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (по Ямальскому контракту). PGNiG попросила "Газпром" снизить цены, чтобы "текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий".

В апреле 2020 года Польша сообщила, что Стокгольмский арбитраж признал, что она переплачивала за российский газ, поставленный по газопроводу Ямал - Европа с 1 ноября 2014 года, и "Газпром" обязали возместить разницу в цене примерно в 6 млрд злотых, или около $1,5 млрд. "Газпром экспорт" решение суда исполнил, но подал апелляцию. При этом в декабре того же года апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" в оставшейся части, касающейся решения суда, подтверждающего эффективность заявления PGNiG о пересмотре условий договора от 1 ноября 2014 года и выполнения договорных условий, дающих право PGNiG требовать снижения "контрактной цены", как необоснованную.

Ямальский договор предусматривает поставку Польше около 10 млрд куб. м газа в год. Договор действует до 2022 года.

Вместе с тем 20 октября 2021 российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша проиграла войну против поставок российского газа в Европу "по всем статьям". По его словам, длительная и упорная борьба польских властей против поставок европейцам российского газа "оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей".-0-