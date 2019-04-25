Польская Orlen может потребовать компенсации за поставки некачественной нефти

23 апреля, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не исключает, что может потребовать компенсации в случае, если на ее нефтеперерабатывающие заводы попадет некачественное сырье. Об этом заявил на пресс-конференции член правления компании по вопросам развития Збигнев Лещиньский, комментируя остановку поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

"На НПЗ в Плоцке мы располагаем сейчас нефтью хорошего качества. Мы проводим исследования. Если подтвердится, что в нашу систему попала плохая нефть, будем обсуждать с нашими партнерами потенциальную компенсацию, вытекающую из плохого качества нефти", - сказал он. Вместе с тем, по словам Збигнева Лещиньского, сейчас ситуация в компании стабильна и вся имеющаяся в ее распоряжении нефть хорошего качества.

Как добавил представитель компании, нет проблем с качеством нефти и в Чехии, где работает входящая в группу Orlen компания Unipetrol. "Там нефть отвечает всем требованиям, - добавил он. - Мы не обнаружили ухудшения качества".

Збигнев Лещиньский также отметил, что Orlen получила информацию об улучшении качества нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба". "До нас доходят сигналы, что в транзитном нефтепроводе "Дружба" на участке, который, конечно, не находится в Польше, качество нефти уже может быть лучше. Ожидаем, что в ближайшие дни качество нефти улучшится", - сказал Збигнев Лещиньский.

"Однако на данный момент, несмотря на происходящее, наше производство находится в полной безопасности на ближайшие недели и месяцы, даже если качество нефти не улучшится", - указал Збигнев Лещиньский. По его словам, у Orlen есть запасы сырья, а также возможность полностью покрыть свои потребности за счет поставок по морю в нефтяной порт в Гданьске.

"Мы пока не думаем об использовании обязательных кризисных запасов. На несколько месяцев мы готовы", - отметил он, подчеркнув, что существующий внутри страны нефтепровод от порта в Гданьске до НПЗ в Плоцке сейчас используется не в полном объеме и может компенсировать отсутствие поставок по "Дружбе".

Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Польша 24 апреля остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть из России.-0-