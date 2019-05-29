Польская Orlen ожидает переломных переговоров 3 июня о поставках нефти по "Дружбе"

29 мая, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ожидает, что 3 июня в Москве состоятся переломные переговоры о поставках российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек.

"Мы думаем, что 3 июня в Москве будет переломная встреча", - сказал он, подчеркнув, что переговоры продолжаются и детали он раскрывать не может.

Говоря о возможных компенсациях и подсчете понесенных компанией потерь из-за поставок загрязненной нефти, представитель польской компании отметил, что для разглашения этой информации "время еще не пришло". "Мы в процессе анализа и подсчета", - указал он.

В середине апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран, включая Польшу, прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. В Варшаве 23 мая состоялись переговоры представителей нефтяной отрасли России, Польши и ФРГ. Российская сторона на этой встрече предложила ряд технических мероприятий, которые позволят восстановить поставки сырья по "Дружбе". Поставки чистой нефти в Польшу в случае реализации этого плана могут начаться 9-10 июня.

Следующие переговоры заинтересованных сторон должны состояться в Москве 3 июня. Ранее в Польше заявляли, что возобновление поставок будет зависеть от решения вопроса с компенсациями.-0-