Польская Orlen ожидает переломных переговоров 3 июня о поставках нефти по "Дружбе"

29 мая, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ожидает, что 3 июня в Москве состоятся переломные переговоры о поставках российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек.
"Мы думаем, что 3 июня в Москве будет переломная встреча", - сказал он, подчеркнув, что переговоры продолжаются и детали он раскрывать не может.
Говоря о возможных компенсациях и подсчете понесенных компанией потерь из-за поставок загрязненной нефти, представитель польской компании отметил, что для разглашения этой информации "время еще не пришло". "Мы в процессе анализа и подсчета", - указал он.
В середине апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран, включая Польшу, прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. В Варшаве 23 мая состоялись переговоры представителей нефтяной отрасли России, Польши и ФРГ. Российская сторона на этой встрече предложила ряд технических мероприятий, которые позволят восстановить поставки сырья по "Дружбе". Поставки чистой нефти в Польшу в случае реализации этого плана могут начаться 9-10 июня.
Следующие переговоры заинтересованных сторон должны состояться в Москве 3 июня. Ранее в Польше заявляли, что возобновление поставок будет зависеть от решения вопроса с компенсациями.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3262 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.085 BYN
|2.088 BYN
|RUB
|3.2221 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN