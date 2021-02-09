Польская почта намерена уволить тысячи работников из-за финансовых убытков

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный почтовый оператор Poczta Polska зафиксировал значительное снижение доходов с начала пандемии, сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

Национальный почтовый оператор Польши сообщил, что пандемия коронавируса и связанные с ней блокировки ограничили экономическую активность компании и отрицательно сказались на доходах. Среди негативных факторов также указывается развитие цифровой связи, что приводит к уменьшению количества отправляемых писем.

Выход из сложной ситуации Poczta Polska видит в сокращении затрат, в частности, за счет сокращения штата.

Poczta Polska уже проинформировала профсоюзы о намерении провести групповые увольнения в период с 1 июня по декабрь 2021 года. Ожидается, что за это время под сокращение попадут около 2 тыс. человек.

По данным на конец 2020 года, в штате Национального почтового оператора Польши работали 78 тыс. человек.-0-