Польская полиция расследует сообщение о бомбе на борту летевшего в Краков самолета Ryanair

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская полиция начала расследование по факту инцидента, произошедшего на борту самолета Ryanair, летевшего из Дублина в Краков и получившего ложное сообщение о бомбе. Об этом заявил представитель пресс-службы краковской полиции Себастьян Глен, сообщает ТАСС.

"В интересах дела мы не раскрываем подробностей. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы", - сказал Себастьян Глен.

Ложное сообщение о бомбе получил по телефону в воскресенье вечером сотрудник краковского аэропорта. Речь шла о самолете, летевшем из Дублина в Краков. Из-за ложной тревоги самолет экстренно приземлился в Берлине, где местная полиция проверила машину и багаж пассажиров, но не обнаружила бомбу.

160 пассажиров провели ночь в аэропорту. В понедельник рано утром они прилетели в Краков.

В июле 2020 года самолету Ryanair, летевшему по тому же маршруту Дублин - Краков, пришлось совершить аварийную посадку в Лондоне после сообщения об угрозе взрыва, которое также оказалось ложным.-0-

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