Польские активисты обратились в Еврокомиссию с критикой политики ЕС и своего правительства

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские активисты, помогающие беженцам, а также жители пограничья написали общее письмо главе Еврокомиссии, в котором они раскритиковали политику ЕС и своего правительства по отношению к беженцам. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Ранее, 1 декабря, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии законодательно утвердить временные правовые меры в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Данный документ предполагает продление срока регистрации заявлений о предоставлении убежища и ускорение процедуры депортации мигрантов, въехавших в страны ЕС нелегально.

Неравнодушные граждане убеждены, что закон только ухудшит положение беженцев. "Мы в ужасе от того, что проект, нарушающий права человека, должен быть одобрен институтами Европейского Союза", - говорится в письме.

Активисты также пригласили высоких еврочиновников приехать на белорусско-польскую границу и оценить реальное положение дел. Среди тех, кто подписался под письмом, - общественные деятели, журналисты и рядовые граждане.-0-