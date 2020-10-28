Польские фермеры в знак протеста блокируют движение в Варшаве

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские фермеры организовали акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства, заблокировав дороги в Варшаве. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Протестующие выражают несогласие с новым законопроектом о защите животных, который подготовила партия "Закон и справедливость" (ЗиС). Документ предусматривает, в частности, запрет на разведение пушных животных и ограничение ритуального убоя только для нужд национальных религиозных объединений.

Акция протеста и блокады запланированы 28 октября на площади Артура Завиша, в непосредственной близости от штаб-квартиры партии "Закон и справедливость", а также в других центральных районах польской столицы. В данный момент заблокированы для движения автомобилей по меньшей мере два ключевых перекрестка в центре Варшавы, наблюдаются трудности в работе автобусных и трамвайных линий. В заявлении организаторов демонстрации говорится, что на акцию в Варшаву съедутся протестующие со всей Польши. На въезде в Варшаву сейчас наблюдаются серьезные пробки. Многие водители пытаются выехать из города в сторону Гданьска.

Протестующие запускают сигнальные ракеты и взрывают петарды. Помимо отмены поправки к закону о защите животных, участники акции требуют отставки министра сельского хозяйства и введения политики единства между фермерами. По словам организаторов, если их требования не будут услышаны, протесты и демонстрации продолжатся.

Одновременно с фермерами в Варшаве 28 октября протестуют представители выставочной индустрии. В 11.00 по местному времени они собрались перед канцелярией премьер-министра Польши. Участники акции подчеркивают, что выставочная индустрия, пострадавшая из-за пандемии, не получила достаточной поддержки со стороны государства. "Чтобы пережить это тяжелое время, выставочные компании должны получать отраслевую помощь от правительства", - отмечается в заявлении Комитета защиты выставочной индустрии.

Акцию протеста на дорогах польские фермеры уже проводили 7 и 21 октября. А 30 сентября несколько сотен демонстрантов прибыли в Варшаву под лозунгом "Фермерская забастовка! Мы будем защищать польскую деревню!". Незадолго до этого фермеры поместили перед Сеймом Польши 356 кочанов капусты: на них были наклеены таблички с именами 356 депутатов, поддержавших законопроект о защите животных на парламентском голосовании.-0-