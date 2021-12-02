Польские пограничники не пропустили гуманитарный конвой для беженцев

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские общественные деятели вместе с депутатами Европарламента организовали гуманитарный конвой для беженцев, однако их не пропустил в приграничную зону польский полицейский патруль, сообщает издание OKO.press.

"Мы не можем позволить людям умирать в лесах. Меня поражает жестокость этой власти", - сказала общественный деятель Янина Охойская на пресс-конференции, которую пришлось организовать в лесу. Особой жестокостью она считает то, что в приграничную зону не пускают медиков, неправительственные организации и СМИ. В то же время отмечается, что среди людей, запертых в приграничной зоне, много детей, женщин, в том числе беременных, и пожилых людей.

"То, что польское правительство не соблюдает принципы верховенства закона, известно давно. Но то, что здесь происходит, еще хуже", - сказала французский депутат Европарламента Фабьен Келлер, добавив, что с гуманитарной точки зрения ситуация ужасна и неприемлема, "люди гибнут из-за холода и ужасных условий, которые царят в лесу".

В свою очередь бывший польский омбудсмен Адам Боднар поблагодарил активистов и жителей, которые стараются помогать мигрантам. "Они показывают, что такое человечность", - сказал он.

1 декабря сообщалось, что глава МВД Польши Мариуш Каминьский на три месяца ввел запрет на пребывание посторонних в граничащей с Беларусью зоне, где ранее действовало чрезвычайное положение. Запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Беларусью на расстоянии около 3 км от нее. Срок действия распоряжения - с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022-го. Запрет не касается местных жителей и тех, кто работает в этой зоне, занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях. Эта мера также не распространяется на экстренные службы, дежурных офицеров и солдат. На определенный период времени и на определенных условиях командующий пограничной службой сможет разрешить другим людям, в частности журналистам, находиться на обозначенной территории.-0-