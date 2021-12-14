Польские службы в этом году задержали за пособничество нелегальной миграции 418 человек

14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Польские силовые структуры в текущем году задержали за пособничество нелегальной миграции 418 человек. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская, сообщает ТАСС.

"В этом году мы задержали уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины: их было 88", - сказала Анна Михальская.

Также среди задержанных 56 граждан Грузии, 53 гражданина Сирии, 44 гражданина Польши, 29 граждан Германии. "Среди иностранцев многие располагали немецким видом на жительство", - подчеркнула Анна Михальская.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что полицейская служба Европейского союза расследует деятельность разветвленной сети контрабандистов, в которой участвуют жители Германии, Польши и Нидерландов. По данным Европола, контрабандисты организуют перевозку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь и Польшу в Западную Европу.-0-