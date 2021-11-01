Польские власти не пускают медиков к мигрантам на границе

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти не разрешают медикам из неправительственных правозащитных организаций обследовать мигрантов, застрявших на границе. На позицию Варшавы в этом вопросе не повлияла даже попытка посредничества со стороны высокопоставленного представителя католической церкви, сообщает Delfi.

В конце октября газета Gazeta Wyborcza опубликовала заявление правозащитников, в котором они утверждают, что десятки человек из числа мигрантов, находящихся на границе, нуждаются в неотложной медицинской помощи. "Мы знаем о нескольких летальных исходах и знаем, что жертв будет больше, если доступ к медицинской помощи будут блокировать и дальше", - говорилось в этом документе.

По данным организации "Врачи на границе", с просьбой допустить к мигрантам медиков в Министерство внутренних дел обратился архиепископ Гнезненский и примас Польши (священнослужитель, обладающий высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами в стране) Войцех Поляк. Однако архиепископу было отказано.

В организации "Врачи на границе" отмечают, что пограничные службы Польши также отказываются от сотрудничества с ними, ссылаясь на действующий с 2 сентября в приграничной зоне режим чрезвычайного положения.

Ранее ряд правозащитных организаций обращался к польским властям с призывом обеспечить права мигрантов и предоставить им необходимую помощь. Так, сообщество активистов Grupa Granica призвало власти Польши разрешить врачам доступ в районы на границе, где по решению польских властей был введен режим ЧП. Grupa Granica предупредила об угрозе гуманитарной катастрофы на польской границе: условия для беженцев становятся все более критическими в связи с начавшимися ночными заморозками и быстрым приближением зимы. По словам активистов сообщества, если польские власти откажутся предоставить врачам доступ в прилегающие к границе районы, многим мигрантам грозит гибель, а их тела удастся обнаружить лишь с наступлением весны.-0-