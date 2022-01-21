Польский активист сообщил о стаде зубров, застрявших в кармане из колючей проволоки на границе

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадо из около 20 зубров оказалось заблокировано на польско-белорусской границе между заграждениями из колючей проволоки. Об этом на странице в Facebook написал польский активист и защитник природы Адам Вайрак, сообщает ТАСС.

"Между заборами в пуще появились карманы, которые стали смертельной ловушкой для животных. Между белорусской системой защиты границы и польской колючей проволокой заперты и обречены на голодную смерть около 20 зубров", - написал он, подчеркнув, что это достоверная информация, которую подтверждают силовики.

"Это наши зубры, которые обычно переходили границу и доходили до белорусского забора, часто отдаленного на восток от линии границы даже на расстояние до 2 км. Их возвращение заблокировано колючей проволокой", - указал активист, призвав власти Польши отреагировать и позволить зубрам вернуться. К записи в Facebook Вайрак прикрепил фотографию умершего животного на фоне колец из колючей проволоки.

Между тем власти Польши эту информацию не подтверждают. "Польские патрули периодически видели вблизи границы одного зубра, который выглядел больным, и, вероятно, это могло стать причиной смерти животного с фотографии. Зубр не подходил к заграждению", - проинформировала пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

По ее словам, вблизи границы нет стада из 20 зубров. "Если бы такое стадо захотело перейти на польскую сторону, проволока была бы отодвинута, чтобы позволить животным пройти", - добавила она.

Представительница польского правительства, отвечающая за охрану природы, Малгожата Голиньская подтвердила в Twitter, что польские службы несколько дней назад получили сигнал из Беларуси о стаде из 20 зубров, находящемся между заграждениями. "Проверка на месте не подтвердила эту информацию", - написала она.

Охрана польско-белорусской границы с обеих сторон была усилена и укреплена дополнительными заграждениями из-за вспыхнувшего осенью прошлого года миграционного кризиса, когда несколько тысяч мигрантов подошли со стороны Беларуси к польской границе и попытались пересечь ее силой. Польша приняла решение о строительстве на границе пятиметрового забора. Пока он не возведен, защита границы усилена системой из уложенных одно на другое колец из колючей проволоки.-0-